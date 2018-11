V torek bo pretežno oblačno, na vzhodu pa zmerno oblačno, zjutraj se tam lahko zadržuje megla. V zahodni polovici države se bodo občasno pojavljale padavine, ki bodo pogostejše v Posočju. V Istri bo še pihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 11, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 12 do 17, ob morju do 20 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo zjutraj se bodo padavine na zahodu okrepile in širile proti osrednji Sloveniji. Na vzhodu bo po jutranji megli ostalo zmerno oblačno in v glavnem suho. V četrtek bo rahel dež povsod ponehal, delno se bo zjasnilo.

Vremenska slika: Nad zahodno Evropo se nahaja ciklon, območje visokega zračnega tlaka je nad vzhodno Evropo. Nad južnimi Alpami in osrednjim Sredozemljem se zadržuje vremenska fronta, ki deloma vpliva tudi na vreme pri nas. Z vetrovi jugovzhodnih smeri nad naše kraje doteka vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno oblačno. V krajih zahodno in južno od nas bo občasno deževalo. Ob severnem Jadranu lahko nastane tudi kakšna nevihta, pihal bo jugo. V torek bo v krajih zahodno in južno od nas večinoma oblačno, še se bodo pojavljale padavine, ki bodo pogostejše v Furlaniji-Julijski krajini. Ob Jadranu bo pihal šibak do zmeren jugo. Suho in bolj jasno vreme bo v krajih vzhodno od nas.

Biovreme: Občutljivi ljudje bodo imeli vremensko pogojene težave. Tudi nekateri bolezenski znaki bodo okrepljeni. Spanje občutljivih ljudi bo moteno. Priporočeno je dosledno upoštevanje morebitnih predpisanih diet in odmerkov zdravil ter večja previdnost.