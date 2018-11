Lastnik Leicestra je bil med petimi osebami, ki so umrle v helikopterski nesreči na parkirišču poleg stadiona King Power, domačega stadiona Leicester Cityja.

Nogometaši na čelu s kapetanom Wesom Morganom so na Tajsko odleteli po sobotni zmagi v premier ligi proti Cardiffu, kar je bila tudi njihova prva tekma po tragični nesreči. Včeraj so se udeležili budistične molitve, po današnjem obredu pa bodo odleteli nazaj v Veliko Britanijo, kjer se bodo pripravili na sobotno tekmo z Burnleyjem.

Vodilno trojico premier lige ločita dve točki

Medtem ko Leicester City trenutno zaseda 10. mesto angleške prvenstvene lestvice, se na vrhu iz kroga v krog bije hud boj, vodilne ekipe pa čakajo na morebiten spodrsljaj neposrednih tekmecev.

Chelsea je na domači tekmi s 3:1 premagal Crystal Palace (video). Modre je v prvem polčasu v vodstvo popeljal Alvaro Morata, Palace pa je izenačil po hitrem protinapadu, ki ga je zaključil Andros Townsend. Londončani so do konca tekme vendarle unovčili boljšo igro in zadeli še dvakrat. Svoj drugi zadetek tekme je prispeval Morata, po odličnem predložku pa je atraktivno v 70. minuti zadel še Pedro.

Manchester City je po remiju Liverpoola v derbiju kroga proti Arsenalu sedaj sam na prvem mestu, z dvema točkama prednosti, kar so potrdili z odlično predstavo proti Southamptonu, ki so ga povozili s 6:1, med strelci pa je bilo kar šest različnih igralcev (video). Trener Pep Guardiola po tekmi kljub temu ni bil nad igro sinje modrih navdušen v enaki meri kot otoški mediji.

Liverpoolu je v poslastici kroga zmago v 82. minuti odščipnil Alexandre Lacazette (1:1). Vredna omembe je tudi napaka stranskega sodnika v 18. minuti, ki je videl neobsteječi prepovedani položaj in razveljavil zadetek Liverpoola. Ne glede na rezultat so imeli tako eni kot drugi obilico priložnosti, a sta svoje z odličnimi posredovanji pristavila tudi oba vratarja. Nad igro svoje ekipe so lahko posebej navdušeni navijači londonske ekipe, saj ta pod vodstvom Španca Unaija Emeryja v zadnjem času igra zelo dobro.

