Najbolj izenačeno je bilo na dvoboju med Phoenixom in Memphisom, ki ga je dobro sekundo pred koncem odločil Devin Booker. Trener Phoenixa Igor Kokoškov je tako zabeležil šele drugo zmago v sezoni, potem ko je tekmovanje začel z uspehom proti Dončičevem Dallasu.

Niz porazov je prekinil tudi Washington. Proti New Yorku je prav tako zmagal šele drugič v sezoni oziroma prvič po petih porazih. Prvi strelec Wizards je bil John Wall s 26 točkami.

Brooklyn Nets so imeli tri igralci, ki so dosegli vsaj dvajset točk - D'Angelo Russell (21 točk), Rondae Hollis-Jeffeson (21) in Caris LeVert (20), tako da so zlahka nadigrali Philadelphio, ki na petih gostovanjih še ni slavila.

Poraze niza tudi Los Angeles Lakers. Tokrat ga je premagal Toronto, ki je nastopil brez Kawhija Leonarda, a si je kljub temu že v prvi četrtini priigral 25 točk naskoka. Serge Ibaka je za zmagovalce dosegel 34 točk, na drugi strani pa jih je LeBron James zbral le 18.

Na ostalih prizoriščih je Portland s 111:81 ugnal Minnesota, Orlando pa je bil doma boljši od San Antonia (117:110).

Miami Heat (Goran Dragić ima lažje težave s prstom na nogi) bo jutri gostoval v Detroitu, Luka Dončić, ki je zaradi manjše poškodbe gležnja izpustil nedeljski trening, pa bo naslednjo tekmo igral iz torka na sredo po našem času doma proti Washingtonu.