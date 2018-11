Ljubljana je kljub napredku na številnih področjih še vedno mesto, ki se sooča s številnimi težavami. Tudi zato se na Mercerjevi lestvici, ki meri kakovost življenja, pri tem pa upošteva štirideset različnih meril, med katerimi so tudi dostopnost in kakovost zdravstvene oskrbe, varnost, izobraževalni sistem ter stanovanjska in okoljska politika, ne uspe prebiti niti v petdeseterico najboljših mest. Letos se je Ljubljana uvrstila na 75. mesto in le za mesto napredovala v primerjavi z letom poprej. Zoran Janković je sicer pred lokalnimi volitvami leta 2010 napovedal, da se bodo v