Metod Ropret kandidira s podpisi volilcev in je župan Brezovice že dvanajst let. Čeprav občina, ki jo poleg Brezovice sestavlja še nekaj večjih krajev oziroma vasi (Vnanje Gorice, Notranje Gorice, Podpeč, Rakitna...), s 13.000 prebivalci ne spada med najmanjše v državi, Ropret enako kot pred štirimi leti nima protikandidata. Sodeč po rezultatih naše javnomnenjske ankete pa mu očitno ne bo nasprotovalo niti prav veliko volilcev, saj se je ob 78,7 odstotka anketirancev, ki so zatrdili, da bodo glasovali za Ropreta, našlo le 3,6 odstotka slednjih, ki so izjavili, da njegovega im