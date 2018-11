»Glavno atrakcijo je predstavljal dvajsetletni mladenič iz okolice Ljubljane, ki je jahal pred vsemi, oblečen v hrvaško obleko, in stoje jezdil na neosedlanem turškem konju. Ostal je v ravnotežju, čeprav so z gradu streljali častne salve, ki niso preplašile ne konja ne jezdeca, prav tako ga tudi vegavo tlakovane ljubljanske ulice niso vrgle iz ravnovesja.« Tako nekako je Janez Vajkard Valvazor opisal začetek parade, spectacul, kot so ji rekli, s 3600 udeleženci, ki so jo kranjski plemiči julija 1660 pripravili cesarju Leopoldu I., ko je prišel v Ljubljano na dedni poklon.

Isti mladenič na konju je tudi osrednja figura grafike iz tistega časa, ki jo hranijo v Mestnem muzeju Ljubljana. »Dedni poklon pomeni, da je v deželo prišel novi cesar, vse plemstvo se mu je poklonilo in priseglo zvestobo, cesar pa jim je zagotovil, da bo ščitil njihove pravice,« je pomen dogodka opisala Irena Žmuc, muzejska svetnica Mestnega muzeja Ljubljana. Dedni poklon Leopoldu I. ni bil prvi v Ljubljani. A glede na to, da ni vsak cesar prišel na dedni poklon v Kranjsko, je bila prireditev še kako pomembna.

V Mestnem muzeju Ljubljana imajo shranjena še dva predmeta, povezana z dednim poklonom, a s poznejšim, tistim, ki se je zgodil, ko je leta 1728 v mesto prišel Karel VI. V muzeju hranijo njegov kip, ki ga je izklesal Robba, in knjigo Dejanje dednega poklona v vojvodini Kranjski, ki je neke vrste almanah dogodka. V njej je natančen opis slovesnosti, pa tudi seznam vseh plemičev, ki so se prišli poklonit. »V tistih časih je bila to zelo ekskluzivna knjiga. To, da so imele plemiške družine v svojih knjižnicah to knjigo, je pomenilo, da so bile na dednem poklonu,« je dejala kustosinja. Zanimivo je, da ni ohranjena prav nobena knjiga o dednem poklonu Leopolda I. »Vemo pa, da je obstajala, saj je zelo verjetno, da je iz nje prepisoval Valvazor, ki ga v času poklona sicer ni bilo v Ljubljani. Tudi v seznamih knjig knjižnice Auerspergovih v Turjaški palači, v kateri je sedaj muzej, je bila navedena knjiga o dednem poklonu Leopoldu I.,« pravi Irena Žmuc.