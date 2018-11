Država želi bodočim podjetnicam podati osnovno podjetniško znanje in finančno spodbudo. V šestih generacijah se je usposabljanja udeležilo 1500 žensk, skoraj 90 odstotkov jih je ustanovilo podjetje. Dogodek so zasnovali kot sejem s predstavitvijo izdelkov in storitev udeleženk ter mreženjem. Na usposabljanju udeleženke spoznajo, kako zasnovati podjetniško idejo in kako pripraviti dober poslovni model, pridobijo pa tudi nekaj pravnih nasvetov, da lažje vstopijo v poslovni svet. rš