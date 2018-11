Na dvodnevnem dogodku konec oktobra je Spirit Slovenija predstavil slovensko poslovno in investicijsko okolje. World Business Forum letos praznuje 15 let delovanja, v katerih je njegovim snovalcem z najvplivnejšimi poslovnimi misleci uspelo predstaviti najnovejše ideje na področju vodenja, s čimer so pripomogli k rasti in razvoju številnih voditeljev in njihovih organizacij. Dogodek je privabil več kot 2800 vodstvenih kadrov in več kot petsto podjetij iz 15 držav. Svetovno vplivne osebnosti – direktorji, podjetniki, inovatorji, športniki in drugi vplivni posamezniki – so udeležencem predstavile najnovejše znanje, trende in izkušnje s področij vodenja, upravljanja, strategij, čustvene inteligence, kreativnosti, inovativnosti in marketinga.

Letošnji govorci so predstavili ideje in možnosti sprememb načina razmišljanja, snovanja strategij, vodenja, spodbujanja inovativnosti, kreativnosti in motiviranja zaposlenih. Vse to so izzivi, ki čakajo podjetja in organizacije, če se želijo prilagoditi in biti uspešni v digitalni dobi, v kateri tehnološki napredek s svetlobno hitrostjo spreminja načine vodenja in delovanja, tradicionalno poslovanje postaja zastarelo, tradicionalne sestavine poslovanja, kot so gotovost, redkost in hierarhija, pa vedno bolj nadomeščajo hitrost, obilje in poslovna ter družbena omrežja.

Spirit Slovenija se dogodka aktivno udeležuje od leta 2012. Italija je ena najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije, saj je že nekaj let na drugem mestu tako po izvozu kot uvozu blaga. Glede na potencial, ki ga italijansko gospodarstvo predstavlja za Slovenijo, je Italija ena od prednostnih držav za predstavitev slovenskega gospodarstva in Slovenije kot zanimive lokacije za tuje neposredne investicije ne le italijanski, temveč tudi svetovni poslovni javnosti. rš