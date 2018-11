Po tekmah 14. kroga v 2. slovenski nogometni ligi se je Bravo obdržal na vrhu lestvice, a ima še vedno tekmo manj. Nogometaši trenerja Dejana Grabića so pred približno 200 domačimi gledalci slavili tesno zmago 1:0 proti Dravi, potem ko je v 54. minuti v polno zadel Agboyi. »Zasluženo smo zmagali, čeprav je Drava igrala dobro. Čestitam igralcem, imamo vrsto težav, fantje pa so se borili. Igrišče je bilo zahtevno in drseče, tudi čevlji s kramponi niso bili v pomoč. Cikel petih tekem smo izpeljali dobro, utrujenosti še ni, počivali bomo decembra,« je dejal trener Dejana Grabić, igralec Brava Darko Zec pa je dodal: »Težko je bilo igrati, saj je bila podlaga mehka. Kljub temu smo skušali igrati po tleh in je bila tekma gledljiva. Drava je imela svoje priložnosti, imeli smo tudi nekaj sreče, ko je naš vratar ubranil enajstmetrovko.«

2. SNL, 14. krog: Bravo – Drava 1:0 (0:0) – strelec: 1:0 Agboyi (54). Športni park Šiška, gledalcev 200, sodnik: Ponis.

Brežice – Brda 1:0 (1:0) – strelec: 1:0 Horvat (27). Igrišče Terme Čatež, gledalcev 95, sodnik: Šmajc.

Rogaška – Radomlje 0:5 (0:3) – strelca: 0:1 Cerar (14, 11-m), 0:2 Hajrić (19), 0:3 (Hajrić (25), 0:4 Cerar (59), 0:5 Hajrić (80, 11-m). Športni center Rogaška Slatina, gledalcev 150, sodnik: Bubek.

Fužinar – Beltinci 1:2 (0:0) – strelca: 1:0 Ivkić (56), 1:1 Trstenjak (77), 1:2 Trstenjak (84). Mestni stadion Ravne na Koroškem, gledalcev 200, sodnik: Glažar.

Nafta – Krka 2:2 (0:1) – strelci: 0:1 Novak (45), 1:1 Roginić (49), 1:2 Kostanjšek (73), 2:2 Roginić (75). Športni park Lendava, gledalcev 350, sodnik: Tkalčič.

Dob – Ilirija 3:1 (1:0) – strelci: 1:0 Suljević (37), 1:1 Cesar (69), 2:1 Petrovič (83), 3:1 Kos (86). Športni park Dob, gledalcev 150, sodnik: Antič.

Bilje – Dekani 1:0 (0:0) – strelec: 1:0 Doplihar (69). Igrišče Bilje, gledalcev 200, sodnik: Kos.

Sežana – Ankaran 3:1 (1:1) – strelci: 0:1 Bordon (24), 1:1 Duspara (39), 2:1 Stančič (51), 3:1 Bačanin (55). Stadion Rajka Štolfe Sežana, gledalcev 300, sodnik: Mertik.