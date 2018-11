Dragan Petrovec: ustavno sodišče in podporniki pravičnosti

Včasih smo radi rekli »Povej mi, s kom se družiš, in povem ti, kdo si«. Vsaj zase bi rad nekoliko razširil tako interpretacijo in ji priložil nekaj okoliščin za boljše razumevanje. Dolga leta so mi bili vsakdanja družba zaporniki. In ni bilo tako redko, da smo se srečali in prijazno pozdravili po tem, ko je bila ta naporna izkušnja že za njimi. Sem ter tja so me celo obiskali na inštitutu, ko sem iz praktičnega dela presedlal na pretežno akademsko, in povprašali za mnenje ali nasvet o kakšni stvari.