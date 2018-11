Dvorana Leona Štuklja v letošnji sezoni ni več neosvojljiva trdnjava. Potem ko so košarkarji Krke pred domačimi navijači do sobote v ligi ABA premagali ekipi Mornar in Partizan, v državnem prvenstvu pa Olimpijo, Ilirijo in Hopse, jih je v 6. krogu jadranskega tekmovanja ugnal Zadar. Hrvaško moštvo je pod vodstvom novega trenerja Anteja Nazorja zabeležilo drugo zaporedno zmago, a so za njo trepetali do zadnjega trenutka, saj je Dino Cinac ob zvoku sirene zgrešil met za zmago. Olimpija bo danes gostovala pri Budućnosti.

Novomeščane pokopal slab met

Dobre predstave Novomeščanov v letošnji sezoni so več kot očitno prepričale ljubljence košarke na Dolenjskem, saj je bila dvorana Leona Štuklja lepo zapolnjena. K izjemni kulisi so pripomogli tudi gostujoči navijači, ki so se na koncu veselili zmage svojih ljubljencev. Krka je dobro krenila v obračun in kazalo je, da si utegne že zgodaj nabrati višjo prednost. A Zadar se je še pravočasno prebudil in nato prevzel pobudo. Gostitelji so prevladovali v skoku, v napadu so jih zbrali kar 16, a bili sila nenatančni pri metu za tri točke in prostih metih, kar se je na koncu izkazalo kot pogubno. Zadar je sicer v zaključku že vodil za štiri točke, a je Domen Bratož s trojko 33 sekund pred koncem razliko znižal na točko. Krka je močno pritisnila v obrambi in nasprotnika prisilila v izgubljeno žogo ob izvajanju iz avta, nato pa imela dva napada za zmago. Prvi poizkus za tri je zgrešil Luka Lapornik, a je Zadru žoga ušla z igrišča. Trener Krke Simon Petrov je vzel minuto odmora in zrisal akcijo za zmago, a je Dino Cinac zgrešil nov poizkus za tri ob zvoku sirene.

»Velika zahvala vsem navijačem, ki so nas prišli spodbujat. Vzdušje je bilo odlično, sam pa sem upal na nekoliko boljšo našo igro. Veliko stvari, ki smo se jih dogovorili, nismo uresničili na parketu in naš cilj mora biti, da v prihodnje temu več ne bo tako,« je povedal Simon Petrov, ki se zaveda, da njegovo moštvo takšnih tekem v domači dvorani ne bi smelo izgubljati. Krki je za uspeh zmanjkala večja natančnost pri metih in kakšen razpoložen igralec več, saj sta samo Domen Bratož (18) in Luka Lapornik (14) dosegla dvomestno število točk.