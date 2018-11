Greena je kraljica leta 2006 na Blairov ukaz razglasila za viteza (neobstoječega) britanskega imperija, kar je eno najvišjih britanskih odlikovanj, ki naj bi ga dobil za zasluge za razvoj trgovine. Postal je sir. Sir Philip. To, da je sir zelo znan poslovnež, obtožen spolnega in rasnega nadlegovanja ter ustrahovanja žensk, je razkril nekdanji laburistični poslanec in minister, zdaj lord Peter Hain, član zgornje (lordske) zbornice.

Izkoristil je nekaj, kar pozna malo Britancev: več kot tri stoletja star tako imenovani parlamentarni privilegij, ki parlamentarcem zagotavlja popolno svobodo govora v parlamentu. Z drugimi besedami: poslanci in lordi lahko v parlamentu rečejo, kar koli hočejo, pa so varni pred tožbami. Mediji imajo pravico povzeti to, kar rečejo. Ob uvedbi tega privilegija kot dela »zakona o pravicah«, ki je bil sprejet leta 1689, so se poslanci in lordi zaščitili pred monarhi. Zadnja leta parlamentarci po tem privilegiju posegajo zato, da obidejo različne sodne omejitve, kot je bila prepoved javnega imenovanja Greena. Lord Hain je v četrtek v lordski zbornici dejal: »Z menoj je stopil v stik nekdo, ki je intimno vpleten v primer vplivnega poslovneža, ki je izkoristil sporazume o nerazkritju in znatna plačila, da bi prikril resnico. Občutek imam, da je moja dolžnost, da pod okriljem parlamentarnega privilegija imenujem to osebo. To je Philip Green.«

Kralj nakupovalnih ulic ali kapitalistični tat? O Greenu se je vedno veliko govorilo. Enkrat kot o kralju nakupovalnih ulic, ki je pravljično obogatel s trdim delom, a brez talentov, drugič kot o nesprejemljivem obrazu roparskega kapitalizma. Eni ga imajo za enega najuspešnejših, drugi za enega najbolj pokvarjenih poslovnežev. Največ se je o njem govorilo kot o milijarderju, prijavljenem v Monaku, ki se izmika plačevanju davkov. Med drugim tako, da več kot pol leta živi na svoji 100 milijonov funtov vredni jahti, zasidrani v Monaku. S tem se je leta 2005 izognil plačilu davka na 1,2 milijarde dividende, ki jo je dobil od svoje družbe Arcadia. Privarčeval je 285 milijonov funtov. Vseeno ga je leto pozneje Blair predlagal za viteza. Zadnjič se je o njem govorilo kot o plenilcu pokojninskega sklada enega od njegovih nekdanjih podjetij. Gre za podjetje BHS, ki ga je leta 2015 prodal za en sam funt. BHS je šel v prisilno upravo, odpuščenih je bilo 12.000 njegovih delavcev. Na dan je prišlo, da si je Green iz njegovega pokojninskega sklada prilastil 571 milijonov funtov. Zaradi političnih pritiskov, posebno zahtev po odvzemu viteškega naslova sir, je v pokojninski sklad BHS dal, kot je trdil, »svojih« 363 milijonov. Green je postal resno bogat ravno z nakupom BHS leta 1999. Ta veriga je postala odskočna deska za njegov prevzem krovne družbe Arcadia, ki je lastnica trgovinskih verig, kot so Topshop, Topman, Dorothy Perkins in Miss Selfridge. Armada njegovih kritikov zdaj spet zahteva, da mu vzamejo viteški naslov, ki mu očitno veliko pomeni. Vse več Britank se zaradi obtožb o spolnem in rasnem nadlegovanju in ustrahovanju uslužbenk pridružuje obljubi o bojkotu trgovinskih verig njegove družbe Arcadia, ki ima več kot 20.000 zaposlenih. Njen predsednik je Green, njena formalna lastnica pa njegova žena Tina, ki živi v Monaku. Green, ki se rad obdaja z lepimi ženskami, posebno supermodeli in pevkami, od Kate Moss do Beyonce, jezno zanika vse obtožbe, čeprav je prelomljeni molk petih nekdanjih uslužbenk kupil za okoli pol milijona funtov.

Weinsteinov prijatelj Šestinšestdesetletni Green, prijatelj hollywoodskega producenta na čakanju (na sojenje za posilstva in spolno nadlegovanje) Harveyja Weinsteina, s katerim sta si precej podobna, slovi po neronskih zabavah, za katere vsakič porabi milijone funtov. Zaradi bogastva, ne pa lepote ali privlačnosti, je na številnih rdečih preprogah in modnih revijah okrog pasu objemal številne lepe slavne ženske. Še nobena o njem ni rekla žal besede. Znan je tudi kot nadut eksplozivno agresiven prostak. Psovke, ki se v angleščini začenjajo s črko f, uporablja kot ločila. Znana kolumnistka pravi, da ji je dejal, da »ne razume tega, da je še nihče ni dal ubiti«. Eni od strank – ženski, ki ji nekaj ni bilo prav – je dejal: »Moral bi te vreči skozi okno, vendar si tako debela, da bi se verjetno odbila nazaj.« Nekdanji vodja oddelka za moška oblačila v eni od Greenovih trgovinskih verig Brian Hill je dejal, da je v odnosu do podrejenih »zares ogabno človeško bitje«. V njegovi družbi Arcadia je splošno znano, da je, kot temu kratko in jedrnato rečejo v angleščini, prostaški bully, nasilnež, ki ustrahuje podrejene. Posebno ženske, ki jih redno spravlja v jok. Prvič pa so prišle na dan obtožbe o spolnem in rasnem nadlegovanju, ki mu jih je do zdaj uspelo utišati s pol milijona funtov. Samo vprašanje časa je, kdaj bodo prišle na dan podrobnosti.