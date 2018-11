Z nazivom svetovnih podprvakinj v hiphopu se od konca oktobra ponašajo tudi plesalke Plesnega kluba Lukec, ki v povprečju štejejo 42 let. Lovoriko si je sedem dam, ki tvorijo skupino RAY (Really Adult Youngsters), priplesalo na SP v hiphopu v Kielcah na Poljskem. Mojca Tabor, Martina Grmšek, Mateja Kuntarič, Romana Krstič, Ksenija Vintar, Irena Vrhovšek in Karin Drenik so žirijo prepričale s svojim popolnim nastopom, povezanostjo, usklajenostjo, energijo in predanostjo plesu.

»Ponosen sem na dame, ki poleg redne službe ter vseh starševskih in družinskih obveznosti trikrat na teden najdejo čas še za intenzivne treninge,« je pojasnil njihov koreograf in trener Miha Poznič. Najboljše plesalce hiphopa na svetu po njegovem mnenju odlikujejo redni in kakovostni treningi, veliko improvizacije ter zaupanje vase, v trenerja in ekipo.

Plesalke pravijo, da je njihovo število ur treninga na teden odvisno od bližine tekem. V prostorih PK Lukec Krško vadijo povprečno tri ure na teden, ko se bližajo tekme, tudi po štiri ure in več na dan. Pred pomembnim tekmovanjem imajo celodnevne priprave in takrat se skupaj s trenerjem in koreografom še bolj posvetijo svoji koreografiji. V Kielce, kjer je potekalo SP v plesnih zvrsteh hiphop, break dance in electric boogie, so se odpravile brez svojih družin, saj so imele zaradi službenih obveznosti zelo malo časa. Udeležile so se tekmovanja, osvojile srebro in se še isti dan odpravile domov.