Kritika filma Sodnica: Religija ni medicina

Charmant Killman v Chabrolovem filmu Pijani od oblasti in Fiona Maye v Sodnici Richarda Eyra sta enako izjemni (in v enako izjemnih interpretacijah Isabelle Huppert in Emme Thompson ), vendar tudi zelo različni sodnici. Vseeno pa imata nekaj skupnih lastnosti. Obe sta popolnoma predani svojemu delu in pri obeh se njuna soproga, zdravnik in profesor, zato počutita zanemarjena, zapostavljena in prikrajšana (eden se kar ubije, drugi pa si priskrbi ljubico). In prav tako sta obe brez otrok, kar se nemara »bolj pozna« Fioni Maye. A to ni tisto, kar ju tako razlikuje.