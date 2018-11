Ljubljančani so po treh zaporednih zmagah, tudi odmevni v Mariboru, s katero so se približali vodilni ekipi, tokrat v derbiju z Domžalami osvojili "le" točko in tako ima Maribor zdaj znova večjo prednost štirih točk. Čeprav so zeleno-beli pod vodstvom Zorana Barišića še neporaženi, pa so lahko vseeno z razpletom zadovoljni, saj so do točke prišli šele v izdihljajih tekme. Na drugi strani so se Domžalčani pokazali v dobri luči, a na zmago čakajo vse od 26. septembra.

Začetek tekme je minil v prevladi Olimpije in nekaj spornih sodniških odločitvah. Ljubljančani so povedli v 15. minuti, potem ko je po nekaj hitrih podajah Andresa Vombergarja, Marka Putinčanina in Asmirja Suljića v kazenskem prostoru do strela prišel slednji, zadel prečko, od nje pa se je žoga po oceni sodnikov odbila čez golovo črto, čeprav je televizijski posnetek pokazal, da bi lahko bila odločitev tudi drugačna. Že v naslednjem napadu pa je Erik Boakye na drugi strani s prekrškom zaustavil Gregorja Sikoška, in sicer malce izven kazenskega prostora, a je Damir Skomina pokazal na belo točko. Z nje je bil s "panenko" zanesljiv Senijad Ibričić, ki je dosegel svoj peti gol sezone.

V 26. minuti je s "škarjicami" po kotu poskusil Putinčanin, a je bil Ajdin Mulalić dovolj zbran, že v 28. minuti pa so Domžale povedle, ko je po podaji Ibričića v protinapad stekel Shamar Nicholson in nato v dvoboju ena na ena premagal Aljaža Ivačiča. Nov zadetek so gledalci videli že v 34. minuti, ko je po podaji z leve strani Vombergar žogo z glavo podaljšal na desno stran, kjer se je odlično znašel Rok Kronaveter in z glavo dosegel svoj sedmi zadetek sezone. A Domžalčani so spet takoj odgovorili in v 37. minuti znova povedli, in sicer je po podaji Ibričića z desne strani z več kot 25 metrov zadel Dario Melnjak.

V drugem polčasu je prvi resneje zagrozil Kronaveter, ko je z leve streljal z glavo, a bil premalo natančen. Malce pozneje je po kotu prav tako z glavo poskusil Aris Zarifović, a žogo iz bližine poslal čez prečko. Po dveh zapravljenih priložnostih Olimpije pa so v 61. minuti četrtič na tekmi zadeli Domžalčani. Po dolgi Mulalićevi podaji je Zarifović ob Nicholsonu slabo posredoval, ta mu je odvzel žogo in premagal Ivačiča. V 75. minuti je Jucie Lupeta imel izjemno priložnost, a je bil v dvoboju z Mulalićem uspešnejši slednji. V 77. minuti pa je Adam Gnezda Čerin igral z roko v kazenskem prostoru, zaradi česar je sledila najstrožja kazen. To je uspešno izvedel Kronavater. V 86. minuti so zeleno-beli izenačili, saj so zadeli po novi najstrožji kazni. To je zakrivil Gaber Dobrovoljc s prekrškom nad Ivanom Lendrićem, z bele točke pa je bil spet natančen Kronaveter, ki je zdaj pri devetih golih in sam na vrhu lestvice strelcev.

Ljubljančani bodo v 16. krogu v nedeljo gostovali v Velenju, Domžalčani pa bodo gostili Celjane.