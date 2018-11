Klubski maraton 2018: Vrnitev kitarskega rocka

Klubski maraton, ki je letos potekal na rekordnem številu prizorišč, se je tradicionalno sklenil v AKC Metelkova mestu v Ljubljani s koncertom vseh šestih maratoncev, ki so bili izbrani na natečaju Radia Študent, namenjenem domačim alternativnim glasbenikom. Turneja se je začela septembra z dvodnevnim dogodkom v Mladinskem klubu Nade Žagar v Ilirski Bistrici in prepotovala sedemindvajset postojank v triindvajsetih krajih. Letos je prvič gostovala v ptujski Fürstovi hiši, v idrijskem klubu Swenak, v mariborskih klubih MC Pekarna in Wetrinsky, po dvakrat pa se je ustavila tudi v Kranju, Celju in Novi Gorici.