Hongkonška nevladna organizacija Students and Scholars Against Corporate Misbehaviour (SACOM) je na podlagi pogovorov s študenti poklicnih šol ugotovila, da jih je bilo veliko prisiljenih delati, tudi nočne izmene, da bi lahko zaključili šolanje.

Poročilo organizacije se nanaša na tovarno v mestu Chongqing, ki jo upravlja tajvanski proizvajalec elektronike Quanta Computer, v njej pa izdelujejo tudi izdelke drugih znamk.

V Quanti se za AFP do torka niso odzvali na prošnjo za komentar, v Applu pa so povedali, da urgentno proučujejo poročilo.

SACOM je poleti v tej tovarni intervjuval 28 študentov in vsi so zatrdili, da se niso prostovoljno prijavili za delo. A če bi zavrnili delo, jim šola ne bi izdala diplome, je povedal eden od študentov.

Delali pod pretvezo pripravništva

Delali so pod pretvezo pripravništva, kar je po navedbah SACOM pogosta praksa na Kitajskem - delodajalci se povežejo s poklicnimi šolami, da pridobijo delovno silo v času povečane proizvodnje npr. ob proizvodnji novih modelov ali pred božično-novoletnimi prazniki.

Poročilo nevladnikov je sprožilo nova vprašanja o ravnanju Applovih dobaviteljev na Kitajskem, potem ko je leta 2010 prišlo do več primerov smrti delavcev, ki naj bi bile posledica delovnih pogojev, je poročala AFP.

Nekatere od teh obtožb so se nanašale na delavce, ki so izdelovali iphone in druge naprave za družbo Hon Hai Precision Industry, znano tudi pod imenom Foxconn. Ta je največji pogodbeni izdelovalec elektronske opreme na svetu, ki v ogromnih tovarnah na Kitajskem zaposluje več kot milijon ljudi.

Leta 2010 je vsaj 13 Foxconnovih delavcev na Kitajskem umrlo zaradi samomora. Aktivisti so trdili, da so bili samomori posledica delovnih razmer. Foxconn je obtožbe zavračal, je pa istega leta plače svojim delavcem zvišal za skoraj 70 odstotkov.

Foxconn je sicer leta 2013 priznal kršitve pri pripravništvu glede nadurnega in nočnega dela, podobno kot jih sedaj očitajo izdelovalcu Applovih ur.

Pripravništvo v proizvodnji je po kitajski zakonodaji v določenih primerih dovoljeno, je pa SACOM ugotovil, da to delo »dobesedno nič nima z učenjem«. Študenti so jim v intervjujih zatrjevali, da so kot roboti za proizvodnim trakom. »Ponavljamo enak postopek stokrat, tisočkrat na dan, kot roboti,« je dejal eden od študentov. Drugi so povedali, da so morali delati od 20. ure zvečer do 8. ure zjutraj z zelo kratkimi odmori.