Kot so pojasnili, so varnostne sile obkolile gorato območje v provinci Minya v osrednjem delu Egipta, kjer se je zgodil napad. Skrajneži so nato začeli streljati na policiste, ki so odgovorili s streljanjem in pri tem ubili 19 teroristov, je ministrstvo še zapisalo v sporočilu za javnost. V operaciji, za katero ministrstvo ni navedlo, kdaj je potekala, so tudi zasegli avtomatsko orožje.

Oboroženi napadalci so v provinci Minya v petek iz zasede napadli avtobus s koptskimi kristjani na poti do samostana in začeli streljati nanj. Pri tem so ubili sedem ljudi in jih 14 ranili. Odgovornost za napad je prevzela skrajna sunitska skupina Islamska država (IS).