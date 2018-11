Pjongjang je več let vodil politiko sočasnega razvoja jedrskih zmogljivosti in gospodarstva. Aprila pa je severnokorejski voditelj Kim Jong-un sporočil, da so končali razvoj jedrskega orožja in da se bodo posvečali zgolj še razvoju »socialističnega gospodarstva«.

Vendar pa je severnokorejsko zunanje ministrstvo zdaj posvarilo, da bodo resno razmislili o vrnitvi k politiki sočasnega razvoja, je v petek poročala severnokorejska tiskovna agencija KCNA.