Sankcije bodo doletele iranski energetski, pomorski in bančni sektor. ZDA s tem proti Iranu ponovno uvajajo vse sankcije oziroma ukrepe, ki so bili v veljavi pred letom 2015, ko je bil podpisan dogovor, sta potrdila ameriški državni sekretar Mike Pompeo in finančni minister Steven Mnuchin. To bodo najhujše sankcije proti Iranu v zgodovini, je napovedal Pompeo.

Iz sankcij naj bi ZDA izvzele osem držav, ki bodo še naprej lahko trgovale z iransko nafto, vendar v veliko bolj omejenem obsegu, je napovedal Pompeo. Katere so te države, naj bi Washington po napovedih Pompea razkril v ponedeljek. Potrdil je, da med izjemami ne bo Evropske unije.

Delno naj bi iz sankcij izvzeli tudi poslovanje mednarodnega bančnega komunikacijskega omrežja Swift, ki ima sedež v Belgiji, z iranskimi bankami, je napovedal Mnuchin.

Iran: Trump bo največji poraženec sankcij Iran je v petek sporočil, da zaradi zaostrovanja ameriških sankcij in ponovne prepovedi izvoza iranske nafte ter finančnih transakcij ni zaskrbljen. Iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej pa je ob tem dejal, da bo ameriški predsednik Donald Trump največji poraženec novih sankcij. Podjetja iz vsega sveta morajo po uveljavitvi sankcij - prvi sveženj so ZDA sprejele že v začetku avgusta - izbirati med poslovanjem z Iranom ali ZDA. Iran in preostale podpisnice zgodovinskega sporazuma iz leta 2015 si prizadevajo za ohranitev dogovora in poslov, ki so jih sklenili od takrat. Trgovanje z Iranom skuša ohraniti tudi Evropska unija, ki želi pred posledicami ameriških sankcij zaščititi evropska podjetja. Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Federica Mogherini je konec septembra napovedala, da bo EU za rešitev sporazuma o iranskem jedrskem programu vzpostavila ustanovo, s katero bi zaobšli ameriške sankcije. Po sestanku, ki so se ga ob robu zasedanja Generalne skupščine ZN v New Yorku udeležili tudi predstavniki Velike Britanije, Francije, Nemčije, Rusije, Kitajske in Irana, je napovedala, da naj bi ustanovili namensko družbo, t. i. Special Purpose Vehicle (SPV) za »zakonite finančne transakcije« z Iranom. Ta naj bi evropskim podjetjem omogočala, da bodo lahko nadaljevala poslovanje z Iranom.