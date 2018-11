V sporu med Pomurskimi lekarnami in Mestno občino Murska Sobota, ki traja že skoraj tri leta, je slednja napovedala novo pritožbo na omenjeni vpis, saj po zadnji odločitvi sodišča soglasje ustanovitelja za imenovanje vršilca dolžnosti direktorja Pomurskih lekarn ni potrebno.

Kot pravijo na občini, je odločitev višjega sodišča v Mariboru nenavadna, glede na to, da je isto sodišče o identičnem vprašanju - ali je potrebno soglasje ustanovitelja za imenovanje vršilca dolžnosti direktorja Pomurskih lekarn - odločilo diametralno drugače.

Višje sodišče v Mariboru je januarja zavrnilo vpis Zajca v sodni register, zato ga je okrožno sodišče v Murski Soboti posledično izbrisalo iz registra. V Pomurskih lekarnah so se na to pritožili, vendar je okrožno sodišče pritožbo zavrnilo.

Po pritožbi lekarn na višje sodišče pa jim je slednje ugodilo, zato je okrožno sodišče Zajca spet vpisalo v register.

Spor se je začel zaradi delitve dobička

Ker soboška občina kot ena od ustanoviteljic ni dala soglasja k imenovanju Zajca kot direktorja, ga je svet zavoda imenoval za vršilca dolžnosti. Vendar je občina tudi v tem primeru vztrajala, da mora imeti v. d. njeno soglasje, svet zavoda Pomurskih lekarn pa je menil, da za imenovanje v. d. soglasje ni potrebno in je Zajca imenovalo na ta položaj. O vprašanju so se pojavila različna, nasprotujoča si mnenja pravnih strokovnjakov.

Spor med lekarnami in občino se je začel zaradi delitve štirih milijonov evrov dobička lekarn iz preteklih let občinam ustanoviteljicam, potem pa je soboška občina Zajcu očitala, da ni spoštoval zakona o javnem naročanju ter pri naročanju drugih storitev, blaga in opreme in ni več dala soglasja za njegovo imenovanje ne kot direktorja ne kot v. d. direktorja. Zaradi spora je soboška občina med tem sprejela odlok za ustanovitev nove, svoje občinske lekarne.