Ljubljanski hokejisti so septembra in oktobra nanizali devet zmag v regionalnem tekmovanju, v novembru pa se je ta niz prekinil. Deseta zmaga jim je ušla v četrtek v Salzburgu, danes pa so bili predvsem zaradi neučinkovitosti prisiljeni priznati premoč še Feldkirchu, ekipi, ki jo vodi nekdanji slovenski selektor Nik Zupančič.

Slovenska ekipa sicer ni igrala slabo, na koncu je pri strelih na gol bila celo boljša, toda vratar gostov Alex Caffi je imel svoj večer. Ustavil je kar 37 od 38 strelov domačih, klonil pa le ob močnem strelu Aleša Kranjca v 14. minuti prvega dela.

Takrat so Ljubljančani v le pol minute nadoknadili začeten zaostanek, toda pozneje niso bili več dovolj spretni pred golom Caffija. Ta je branil vse, tudi številčne prednosti domačih niso bile dovolj velika prednost, da bi ga ogrozili, njegovi soigralci pa so precej bolje izkoriščali svoje priložnosti.

V drugi in tretji tretjini so hitro dosegli še po en gol in zanesljivo nadzorovali tekmo, četrti gol pa dosegli potem, ko so domači že štiri minute pred koncem umaknili iz vrat Tilna Spreizterja. Tveganje se ni obrestovalo, saj so domači takoj izgubili plošček, tekmeci pa so strelom prek celega igrišča dokončno potopili njihove upe.

V alpski ligi bo zdaj zaradi reprezentančnih akcij, Slovenija bo igrala na turnirju v Belorusiji, krajši premor, naslednjo tekmo bo ljubljanska ekipa igrala 14. novembra proti Kitzbühlu.