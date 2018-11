Kot so sporočili iz Občine Lendava, je jubilejni obiskovalec Stjepan Križnik, ki je najvišji razgledni stolp v Sloveniji obiskal v okviru sindikalnega izleta Steklarne Rogaška.

Stolp Vinarium, ki ga imenujejo tudi pomurski Eifflov stolp, je visok 53,5 metra in ponuja razgled na slovensko, madžarsko, avstrijsko in hrvaško pokrajino. Odprli so ga 2. septembra 2015, zanimanje zanj in obisk pa vsako leto vztrajno rasteta.

Največ obiskovalcev naštejejo na stolpu v času praznikov, 1. maja letos ga je denimo obiskalo kar 1728 ljudi. Visok obisk pa so beležili tudi med velikonočnimi prazniki, ko se je na stolp povzpelo več kot 3500 obiskovalcev.