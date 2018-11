Prek omenjenih računov so objavljali tvite, s katerimi so ameriške volivce pozivali, naj se ne udeležijo vmesnih kongresnih volitev 6. novembra. Lažne račune so pri Twitterju izbrisali v obdobju od konca septembra do začetka oktobra, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»Odstranili smo številne račune, ker so skušali na samodejen način širiti dezinformacije. Gre za kršenje naših smernic,« je portalu TechCrunch sporočil tiskovni predstavnik Twitterja. »To smo zaustavili hitro in pri izvoru,« so še zapisali pri Twitterju.