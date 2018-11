Film naj bi se po pisanju medijev osredotočil na Luciusa, sina Lucille, ki jo je v filmu iz leta 2000 upodobila Connie Nielsen. Lucius je nečak zlobnega Komodusa (Joaquin Phoenix), ki po smrti Marka Avrelija zasede cesarski prestol ter se poskuša znebiti rimskega generala, kasneje gladiatorja, Maximusa (Russell Crowe).

Vse odkar je Gladiator v blagajne po vsem svetu prinesel 460 milijonov dolarjev in dobil pet oskarjev, vključno za najboljši film, potekajo pogovori o njegovem nadaljevanju.

Crowe si je želel nadaljevanja, v katerem bi lahko spet nastopil, na njegovo prošnjo je tako pred leti avstralski glasbenik Nick Cave spisal scenarij za nadaljevanje filma. A Caveov scenarij, v katerem se Maximus sprehaja v posmrtnem življenju, sreča rimske bogove in kasneje tudi oživi, igralcu ni bil všeč. Do tedaj je sicer frontman skupine The Bad Seeds spisal en sam scenarij za film, in sicer za Ghosts ... of the Civil Dead Johna Hillcoata (1988).

Craig, za katerega si Scott želi, da bi napisal nov scenarij, je soscenarist zadnjih dveh filmov sage Igre lakote in prihajajočega nadaljevanja filma Top Gun. Kdaj bi bil lahko Gladiator 2 na ogled v kinodvoranah, še ni jasno, prav tako ni znana igralska ekipa. Luciusa je pred 18 leti upodobil Spencer Treat Clark.