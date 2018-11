Metanje pločevink piva je bostonska tradicija ob zmagoslavnih paradah, ki pa tokrat ni šla po načrtih, saj je ena izmed njih zadela pokal in ga poškodovala – odlomljenih je bilo nekaj zlatih zastavic, ki "plapolajo" na vrhu pokala.

Poleg pokala so pločevinke priletele tudi v ženo klubskega fotografa Jasona Variteka, trenerja Alexa Cora in njegovo hči, a so jo vsi odnesli brez poškodb. Predstavnik kluba za stike z javnostmi je sporočil, da so bile tudi poškodbe pokala malenkostne in da so ga že popravili.