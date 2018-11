V petek, 9. novembra, ob 21. uri bodo lahko obiskovalci v Cvetličarni znova poslušali uspešnice legendarne rock skupine Guns N'Roses. Prihaja namreč edini pravi G N'R tribute band GUNS 2 ROSES, ki sta ga za originalne in najboljše imitatorje priznala celo sama Axl Rose in Slash. So namreč Edina tribute to zasedba, katere člani so nastopali s kar štirimi originalnimi člani Guns n’Roses, s katerimi so tudi v stikih, koncert pa bo na točno 30. obletnico izdaje plošče »G N’R Lies«.

GUNS 2 ROSES bodo igrali številne uspešnice tudi z drugih plošč: »Appetite For Destruction«, »Use Your Illusion« 1 in 2, »Spaghetti Incident?«, »Chinese Democracy«, ter celo pesmi, ki so jih G N'R izvajali samo v živo. Med njimi bodo tudi »Paradise City«, »Welcome to the Jungle«, »Sweet Child o' Mine«, »Live and Let Die«, »Don't Cry«, »You Could Be Mine« in mnoge druge.

Pred njimi bo nastopila odlična tribute to zasedba skupine Steel Panther z imenom Surreal Panther. Vstopnice za koncert so že na voljo na vseh prodajnih mestih Eventima in na www.eventim.si.