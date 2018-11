Obama je v Miamiju pozval demokrate, naj se udeležijo volitev in republikancem odvzamejo večino v kongresu, ker je treba prebiti laži, preslišati hrup in se spomniti, kaj bi Američani pravzaprav morali biti. Trumpa je med drugim obtožil, da pred volitvami manipulira in si izmišlja grožnje migrantov, obenem pa s svojimi republikanci daje davčne olajšave bogatim in ropa reveže zdravstva.

Trump je v Zahodni Virginiji dejal, da je Obama lagal glede zdravstvene reforme, da je zapiral novinarje in uničil ekonomijo. Trump je v zadnjih tednih sprostil vse zavore in se ne ukvarja več z ničimer drugim kot volitvami. Na dan ima najmanj po eno ali celo več zborovanj s svojimi privrženci, ki jih poziva, naj se udeležijo volitev in ustavijo demokrate pred uničenjem gospodarstva ter odpiranjem vrat za priseljene kriminalce in teroriste.

Če bo republikancem uspelo obdržati večino vsaj v enem od domov zveznega kongresa, si bo lahko Trump upravičeno prilastil zasluge. Brez njegovih privržencev, ki mu slepo zaupajo, republikanski kongresni kandidati nimajo možnosti za zmago in to je tudi glavni razlog, da si ga nihče med njimi ne upa kritizirati ne glede na to, kaj pove ali stori. Vmesne volitve 6. novembra pomenijo tudi dokončen Trumpov prevzem republikanske stranke, ki ga je začel leta 2016.