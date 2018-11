Morje lahko poplavi najnižje izpostavljene dele obale v višini okoli 10 cm, predvsem zjutraj med 5. in 7. uro.

Po napovedih agencije za okolje bo do jutra predvsem na Primorskem in delu Notranjske krajevno ob močnejših nalivih lahko padlo več kot 50 litrov dežja na kvadratni meter. Na spletni strani Arsa opozarjajo, da lahko vodotoki poplavljajo ob strugah na območju pogostih poplav. Verjetne so tudi motnje v prometu, pri oskrbi z elektriko in pitno vodo.

Na teh območjih je zato možen tudi porast hudourniških vodotokov. Geološki zavod Slovenije pa zaradi obilnejših padavin opozarja tudi na povečano verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov na območju zahodne, južne in osrednje Slovenije. Na Arsu svetujejo spremljanje trenda vodostaja, meteoroloških in hidroloških obvestil ter informacij, ki jih posredujejo pristojne službe in organi.