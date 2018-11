Italijansko skrajno desničarsko gibanje CasaPound ob obletnici konca prve svetovne vojne popoldne v Trstu prireja shod, obenem pa bo potekal tudi shod nasprotnikov neofašizma.

Tržaške oblasti so po poročanju Primorskega dnevnika pripravile načrt s ciljem zagotoviti red, da bi se oba sprevoda končala mirno in brez izgredov. V ta namen so tržaškim policistom, karabinjerjem in finančnim stražnikom priskočili na pomoč nekateri policijski in karabinjerski oddelki iz drugih krajev severne Italije.

Sprevod CasaPound bo krenil ob 15.30 s Trga Riborgo, pripadniki gibanja pa se bodo začeli zbirati že ob 14. uri. Do petka zvečer niso zabeležili prihoda avtobusov neofašistov, policija pa je predvidevala, da bodo prispeli danes dopoldne. Shoda, ki ga je gibanje pripravilo ob 100. obletnici zmage Italije v prvi svetovni vojni, naj bi se udeležilo od 1500 do 2000 ljudi.

Sprevod se bo zaključil pred Rossettijevim spomenikom, kjer naj bi na tovornjaku z ozvočenjem spregovoril vsedržavni tajnik CasaPound Simone Di Stefano, je na spletni strani zapisal Primorski dnevnik.

V Trstu bo popoldne potekal tudi shod demokratičnih sil, ki ga organizira Združenje Antifašistični in antirasistični Trst. Sprevod, ki se bo začel ob 15. uri, bo od Sv. Jakoba krenil do Trga Garibaldi, Stare mitnice in nato do Goldonijevega trga, kjer se bo zaključil.

Na Trgu San Giovanni so sicer danes pridržali moška, oblečena v črno in z delno zakritim obrazom, ki sta splezala na Verdijev kip in kljub večkratnim pozivom nista hoteli sestopiti z njega. Policisti so ju naposled s silo spravili v svoje vozilo, na svoji spletni strani še navaja časnik.

Prvak SD in predsednik DZ Dejan Židan je izrazil zaskrbljenost pred današnjim shodom neofašistov. Kot je dejal, neofašizem ni pojav, ki je vezan samo na eno državo. Radikalne skupine in radikalne misli, ki razbijajo evropsko enotnost in sodelovanje med narodi, se po njegovih besedah pojavljajo v Evropi in drugod po svetu, zato je treba takšne dogodke obsojati.

Kot je še dajal v videoizjavi, objavljeni na profilu SD na twitterju, se je treba fašizmu zoperstaviti s strpnostjo, sodelovanjem in pogumom. »Mi moramo biti glasniki sodelovanja in zavračati prakse, ki so v preteklosti povzročile toliko zla Sloveniji in Evropi,« je poudaril.