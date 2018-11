Izbiranje guvernerja Banke Slovenije: Poslance tokrat razdvajata Igor Masten in Jože P. Damijan

Kdo vse se poteguje za mesto guvernerja Banke Slovenije, bo znano v ponedeljek, sta nam pa svojo kandidaturo potrdila ekonomista Igor Masten in Jože P. Damijan. Prvi si lahko obeta podporo SDS, NSi in SAB, Damijanu so bolj naklonjeni v LMŠ, SD in Levici.