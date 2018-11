Dve zmagi pred domačimi navijači in trije porazi v gosteh. To je izkupiček Krke v prvih petih tekmah letošnje sezone lige ABA. V 6. krogu Novomeščani gostijo Zadar, sodeč po vzorcu pa bi lahko dejali, da bodo vknjižili zmago. A stvari seveda niso tako preproste, še posebno ne zato, ker je hrvaško moštvo po štirih uvodnih porazih menjalo trenerja in s tem prišlo do želenega odziva. Aleša Pipana je namreč nasledil Ante Nazor, Zadar pa je prvo tekmo pod njegovim vodstvom nemudoma dobil. V Beogradu je v polni dvorani Pionir porazil Partizana z desetimi točkami razlike.

Trener Krke Simon Petrov se na dogajanje v Zadru ne ozira in se dobro zaveda, da so tekme, kot je današnja, tiste, ki jih mora na domačem parketu dobivati, če se proti koncu jadranske sezone ne želi zaplesti v bitko za obstanek. Novomeščani se namreč dobro spominjajo, kako hitro gredo lahko stvari po zlu, saj so to izkusili pred dvema sezonama, ko so izpadli iz lige ABA. Petrov na obračunih proti Iliriji in Igokei ni bil zadovoljen s pristopom svojih igralcev, kar je tudi javno izpostavil. Gotovo je to poudaril tudi na treningih, odziv pa je bil kmalu opazen, saj je dolenjsko moštvo na zadnjem obračunu pometlo s Hopsi.

»Vsaka tekma v ligi ABA je za nas pomembna, še posebno na domačem parketu, kjer imamo ob bučni podpori naših gledalcev lepo priložnost za zmago. Zadar je zamenjal trenerja in to načeloma vsaj na začetku povzroči pozitiven učinek, a se na to ne oziram. Gledam samo nase in na svoje moštvo. Dobro se bomo pripravili na tekmo in prepričan sem, da imamo možnosti za zmago,« samozavestno sporoča Simon Petrov. Center Krke Jure Lalić dodaja: »Čaka nas zelo težka tekma. Zadar je v Beogradu pokazal, da se dviguje v formi. Zamenjali so trenerja, kar po navadi povzroči pozitivne spremembe. Upam, da bomo ponovili igro s tekem proti Mornarju in Partizanu ter premagali Zadar.«