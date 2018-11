Vodilni dvojec v prvi slovenski nogometni ligi je poskrbel za napeto jesen. Maribor in Olimpijo po zadnjem derbiju v Ljudskem vrtu ločita le še dve točki, ki ju vijolični branijo tudi z javnim izpostavljanjem sodniških napak. Mariborski spin ni novost, saj ob grenkih porazih ne želijo razpredati o slabostih v svoji igri, ampak običajno s prstom kažejo na sodnike. Maribor se je tako obremenjeval z zunanjimi dejavniki, da so ga znova ločile minute od izpada v pokalnem tekmovanju. Potem ko se je v sodnikovem podaljšku rešil proti drugoligašu Bravu, je zgodbo s srečnim koncem dočakal tudi proti Domžalam. Rumeni so v letošnji sezoni neslavno pogoreli že v obeh domačih tekmovanjih.

Gorica – Rudardanes ob 18. uri, sodnik: Kajtazović Ekipi, ki odpirata 15. krog, delita podobno pokalno usodo: obe je iz nadaljnjega tekmovanja izločila Mura. Velenjčane v osmini finala, Goričane v četrtfinalu. Goriški poraz, predvsem gladkih 0:3 na prvi tekmi, je poskrbel za nekaj začudenih pogledov ob dejstvu, da je trener Srebrnič tako pomembno tekmo odigral brez standardnih igralcev prve enajsterice. Pokalno tekmovanje je vendarle nekakšna bližnjica v Evropo. Odločitev je utemeljeval s tem, da je treba dati priložnost tudi igralcem s klopi. Res pa je, da je (vsaj) enega dobil: Matija Kavčič se je kot bočni branilec odlično vključeval v napad in na povratni tekmi tudi zadel. Si je morda prav v Fazaneriji dokončno zagotovil mesto v prvi enajsterici? Začasno ga je z nespametno izključitvijo izgubil prvi strelec ekipe Andrija Filipović. Na drugi strani se po odsluženi kazni v ekipo Rudarja vrača izkušeni David Kašnik, ki je v 11. krogu dokončal preobrat proti Domžalam. Ob treh domačih in le eni zmagi v gosteh je stanje na lestvici s skromnim osmim mestom realno. Aktualno razmerje moči je na strani Goričanov, saj so Ob jezeru dobili prvo letošnjo medsebojno tekmo (0:2), v domačem športnem parku pa so Velenjčanom vse tri točke nazadnje oddali pred dvema letoma. Verjetni postavi – Gorica: Sorčan, Tomiček, Lipušček, T. Kavčič, Curk, Celcer, Kolenc, Grudina, Osuji, Kotnik, Smajlagić. Rudar: Pridigar, Pušaver, Tomašević, Vasilijević, Hrubik, Trifković, Radić, Kašnik, Bolha, Škoflek, Tučić. Naš namig: 1.

Triglav – Krškojutri ob 11.45, sodnik: Vinčić Nedeljska tekma pred poldnevom že zaradi neposrečenega termina ne bo pripomogla k uspešni propagandi prve lige. V Kranju se bosta pomerili najslabši moštvi tekmovanja, ki sta z dvanajstimi točkami družno prikovani na dno lestvice. Krško je lažje zadihalo po zadnji zmagi proti Muri, a bilo že sredi tedna premalo odločno v pokalu proti Aluminiju. Triglav je zabredel v serijo štirih porazov, kar je skazilo uspešno podobo edinega gorenjskega prvoligaša v uvodni četrtini prvenstva. Prav lahko se zgodi, da se bosta prav Triglav in Krško na koncu borila za obstanek v prvi ligi. Verjetni postavi – Triglav: Čadež, Bojić, D. Kryeziu, Arh Česen, Elsner, Gajić, E. Kryeziu, Majcen, Mlakar, Udovič, Afoakwa. Krško: Zalokar, Kulinitš, Brekalo, Ejup, Srečković, Kovačič, Volarič, Da Silva, Kordić, Volaš, Vukušić. Naš namig: 0.

Celje – Mariborjutri ob 14. uri, sodnik: Perić Še na zgodnjepopoldanskem treningu je nasmejano nabijal nogometni tenis. Potem pa čez eno uro izvedel, da je končal za to jesen. Dino Hotić, (so)prvi strelec lige, je zaradi odrivanja Mateja Juga na derbiju dobil prepoved igranja naslednjih šest tekem. Martin Milec, ki se po dolgi poškodbi ravno vrača, na derbiju pa ni bil v kadru, je zaradi nešportnega vedenja in žaljenja sodnika v tunelu dobil prepoved igranja dveh tekem. Mariboru se torkova novinarska konferenca, na kateri so izpostavili svoj vidik sodniških odločitev, za zdaj ni obrestovala. V Domžalah so sicer v izdihljajih nadoknadili zaostanek, a zaman moledovali za enajstmetrovko, jutri jim znova sodi sodnik iz osrednje Slovenije. »Kriterij naj bo enak, da bomo vedeli, kaj je karton,« je ponovil Darko Milanič. Pokal je vnesel dobro voljo, a tudi skrbi: zaradi kazni ne bo Jasmina Mešanovića, zelo vprašljiva sta Jan Mlakar in Saša Ivković. Potem ko so Celjani potrebovali osem tekem za prvo zmago, so toliko bolj ponosni na niz zadnjih devetih tekem, na katerih so osemkrat neporaženi. »Napadajo direktno po sredini,« opozarja Milanič pred štajerskim derbijem. Tudi Aleks Pihler je opozoril tako na Rudija Požega Vancaša, vodilnega na lestvici strelcev, kot Mitjo Lotriča. In zgodnji termin, ki Mariboru v Murski Soboti nikakor ni ustrezal? »Tako kot vi niste navajeni gledati tekem ob taki uri, jih mi nismo vajeni igrati,« je odgovoril Milanič. Verjetni postavi – Celje: Rozman, Vidmajer, Travner, Andrejašič, Stojinović, Benedičič, Cvek, Novak, Požeg Vancaš, Lotrič, Ibišević. Maribor: Handanović, Klinar, Ivković, Šuler, Viler, Dervišević, Vrhovec, Vršič, Bajde, Zahović, Tavares. Naš namig: 0.

Olimpija – Domžalejutri ob 16.15, sodnik: Skomina Olimpija je pod vodstvom Zorana Barišića ujela zmagovito formo za naslov prvaka. Avstrijec je prerodil moštvo in dokončno razgrnil vse zmote srbskih trenerjev z Ilijo Stolico na čelu, ki so poleti diletantsko zamočili evropsko pot slovenskih prvakov. Barišić je našel udarno enajsterico, ki je zablestela pred tednom dni v Mariboru. Ko je odpočil nosilce igre, se je zgodil pokalni remi s tretjeligašem Koprom, a napredovanje Olimpije zaradi visoke zmage na Bonifiki ni bilo ogroženo. Barišić je spoznal, da rezervisti še niso pripravljeni na zahtevnejše izzive, kot jih prinaša maraton za ubranitev državnega naslova. »Po tekmi s Koprom je zelo težko pričakovati, da bodo rezervisti v resni igri za nastop od prve minute. Bolj se bodo morali potruditi in sprejeti moje odločitve,« je bil tako z igro kot rezultatom proti Kopru nezadovoljen Zoran Barišić. V kader za jutrišnji domači preizkus z Domžalami se vrača Rok Kronaveter. Domžalam se je začela podirati sezona že po evropskem izpadu z Ufo. V prvi ligi ne zdržijo visokega ritma za prvaka, za nameček so v pokalu doživeli še neslaven izpad proti Mariboru globoko v sodnikovem podaljšku. So težave tudi s finančno disciplino? Prihodnje tri tekme s klubi iz zgornje polovice lestvice bodo razkrile, kako trden je trenerski stolček Simona Rožmana. Verjetni postavi – Olimpija: Ivačič, Bagnack, Zarifović, Maksimenko, Štiglec, Putinčanin, Tomić, Suljić, Kronaveter, Savić, Vombergar. Domžale: Mulalić, Klemenčič, Dobrovoljc, Melnjak, Sikošek, Gnezda Čerin, Mujan, Hodžić, Ibričić, Podlogar, Vuk. Naš namig: 0.

Aluminij – Murajutri ob 18.30, sodnik: Obrenović Če gre soditi po poteku sezone, čaka Muro jutri najtežje gostovanje. Že tako so še vedno najslabše gostujoče moštvo, edino brez zmage. Razlogi so se jasno pokazali na gostovanju pri Krškem (2:0): Mura nikakor ni kronala pobude, nato pa si je zabila še neroden avtogol. »To, da v gosteh še nismo zmagali? V tem ne vidim težave, skrbelo bi me, če bi slabo igrali,« je vseeno optimističen Ante Šimundža. Povrhu je tokratno gostovanje toliko večji zalogaj, saj sta »šumarjem« v Kidričevem gole v tej sezoni zabila le Celje (2:1) in Maribor (2:5). Rudar, Krško, Gorica, Triglav in Domžale so poskušali, a vsi brez uspeha. Na obrambo je Oliver Bogatinov zelo ponosen, a po drugi strani še vedno ni našel dodatnega igralca, ki bi nadgradil strelsko formo Roka Kidriča in Francesca Tahiraja, ki sta letos zabila vsak po štiri gole, kar se je poznalo tudi v povratnem pokalnem obračunu s Krškim (0:0). Tako Aluminij kot Mura sta polfinalista pokala in obenem tekmeca za sredino izenačene lestvice, na kateri bi Prekmurci z zmago Kidričane prehiteli. Šimundža je med tednom v še eni pokalni zmagi nad Gorico vsaj malo spočil nekatere igralce tako v sprednji (Rok Sirk, Luka Bobičanec) kot zadnji vrsti (Špiro Peričić, Klemen Šturm). In še novost: Mura bo poslej imela novo, svetlejšo različico črno-belih dresov, ki je že požela različne odzive. Verjetni postavi – Aluminij: Janžeković, Krajnc, Grgić, Kontek, Gliha, Petrovič, Muminović, Leko, Horvat, Tahiraj, Kidrič. Mura: Obradović, Pucko, Maruško, Peričić, Šturm, Kozar, Kouter, Lorbek, Karničnik, Bobičanec, Sirk. Naš namig: 0.