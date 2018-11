Evropski potrošniki že dobro leto na potovanju po EU uživamo v uporabi mobilnih storitev pod enakimi pogoji in v enakem obsegu kot doma. Evropski parlament in svet EU sta namreč z uredbo o evropskem enotnem trgu elektronskih komunikacij uvedla načelo »roam like at home« ali gostuj kot doma. Čeprav je izenačitev cen gostujočih storitev s cenami domačih storitev razveselila mnoge uporabnike, so nekateri napačno domnevali, da načelo velja v obe smeri – da tudi klic iz Slovenije v drugo državo članico EU ne prinaša dodatnih stroškov. Presenetil jih je višji račun za telefon. Klic v