Okrevanje po poškodbi palca na nogi in operaciji zapestja pri Jorgu Lorenzu vseeno traja veliko dlje, kot je Španec pričakoval. Sicer je v Maleziji že sedel na motocikel in odpeljal nekaj krogov, a bil tudi precej počasnejši od tekmecev, od najhitrejšega v petek Alexa Rinsa (Suzuki) za okoli 3,5 sekunde, tako da se bo o tem, ali bo v nedeljo nastopil na dirki ali ne, odločil danes. In to na stezi, na kateri še nikoli ni zmagal v razredu motoGP.

Mimogrede, Suzuki je še pred prvimi treningi poskrbel za razburjenje v boksih, saj se je pred njihovo garažo vžgal Rinsov motocikel. Požar ni bil tako majhen, na srečo pa ga je mehanikom vseeno uspelo ukrotiti. In, če verjamete ali ne, ravno s tem motociklom je Rins potem odpeljal najhitrejše proste petkove treninge.

Eden glavnih »igralcev« na dirki v Avstraliji je bil tudi Johann Zarco, seveda zaradi trčenja z Marquezom, Francoz pa se je želel dobro pripraviti tudi na to dirko, a si je izbral napačen način. Kljub prepovedi uporabe določenih prevoznih sredstev je Zarco na skuterju odpeljal krog po stezi v Sepangu in si za to prislužil kazen 1000 evrov.

Marc Marquez je bil na petkovih treningih sicer dovolj hiter za drugo mesto, pri tem pa je imel, čeprav je dejansko že postal svetovni prvak, vseeno kar nekaj dela. »Sicer je res, da je naslov moj, vseeno pa želim odpeljati še nekaj dobrih dirk in se od sezone posloviti še s kakšno zmago ali vsaj uvrstitvijo med prve tri. V Avstraliji nam ni šlo dobro, Malezija pa je steza, ki zahteva od vseh nas ogromno. Zato sem tudi malce 'tipal', kaj zmorejo določene pnevmatike, v takih primerih pa se hitro lahko pripeti zdrs motocikla,« je dogajanje na stezi komentiral Marc Marquez. Španec se je namreč v enem samem krogu kar trikrat rešil pred padcem, kar le še dokazuje, da je mojster obvladovanja motocikla, saj zdrs pnevmatik dejansko ujame kar s kolenom in komolcem, a ravno najboljša popotnica pred nedeljsko dirko to vseeno ni.

Boj za naslov podprvaka med Andreo Doviziosom in Valentinom Rossijem pa se nadaljuje. Vinalesova zmaga je seveda dober znak tudi za Valentina Rossija, ki še čaka na prvo letošnjo zmago. »Dejavnikov, ki odločajo o zmagi ali porazu, je vedno veliko, od vremena naprej, saj so visoke temperature po navadi krive za nekoliko slabši oprijem zadnje pnevmatike. In prav s tem se najbolj borimo že vso sezono,« je povedal Valentino Rossi. Zadnja zmaga Yamahe tukaj je bila leta 2010, dirko je dobil ravno Rossi. A Ducati ima tukaj zelo dobro statistiko, sploh Dovizioso je na tej stezi leta 2016 osvojil svojo prvo zmago za tovarniško ekipo Ducatija. Vsega skupaj pa se lahko Ducati tukaj pohvali s petimi zmagami, dvema Doviziosovima, dvema Stonerjevima in eno Capirossijevo.