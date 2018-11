V 2. slovenski nogometni ligi so med tednom odigrali zaostale tekme 11. in 13. kroga. Ljubljanski Bravo je na gostovanju s kar 5:0 odpravil Dekane, a prednosti pred najbližjim zasledovalcem ni povišal. Radomlje so bile namreč še bolj učinkovite, saj so pred domačimi navijači s kar 6:0 odpravile Bilje. Obračun med Ilirijo in Rogaško se je končal z izidom 0:0. V 14. krogu precej težje delo čaka Bravo, ki gosti četrto Dravo, Radomlje pa odhajajo na gostovanje v Rogaško Slatino.

»Utrujenost je navzoča, a ne toliko, da bi bili proti Dravi brez energije. Ptujčani pod novim trenerjem Nikolo Jarošem igrajo drugače in nizajo dobre rezultate, zato nas čaka težka tekma. A po drugi strani smo tudi mi ujeli pravo formo in se ne bojimo nikogar. Upam, da nas čaka lepa tekma,« pred obračunom z Dravo razmišlja trener Brava Dejan Grabič. Ptujčani so v 2. SNL za zdaj najboljša gostujoča ekipa, saj so na »tujih« nogometnih zelenicah zbrali štiri zmage, remija in poraz. Po drugi strani si Bravo deli naziv najboljše domače ekipe.

Zanimiv obračun se obeta tudi v Lendavi, kjer bo Nafta gostila Krko. Gostitelji so v manjši krizi, saj so nanizali zaporedna poraza, zadnji vikend pa prvič položili orožje pred domačimi navijači, ko so z 1:3 izgubili proti Bravu. Trener Franc Fridl je takrat ponudil odstop, a je vodstvo kluba napelo mišice in ga prepričalo, da ostane. Krka bo neugoden nasprotnik, saj je na zadnjih petih tekmah zbrala štiri zmage in remi.

Pari 14. kroga, danes ob 12. uri: Bravo – Drava, ob 14. uri: Fužinar – Beltinci, Brežice – Brda, Bilje – Dekani, Rogaška – Radomlje, Dob – Ilirija, Nafta – Krka, jutri ob 14. uri: Sežana – Ankaran.