Potem ko je bilo angleško nogometno prvenstvo v lanski sezoni, vsaj kar zadeva naslov prvaka, sila nezanimivo, saj je Manchester City uprizoril pravo simultanko in imel na koncu pred drugouvrščenim Manchestrom Unitedom kar 19 točk naskoka, je v letošnji slika povsem drugačna. Med prvima (Manchester City in Liverpool) ter šestim (Bournemouth) moštvom je zgolj šest točk razlike in jasno je, da bo tokrat v Angliji boj za naslov prvaka precej bolj izenačen. Enajsti krog prinaša obračun med Liverpoolom in Arsenalom, ki pod trenerjem Unaiem Emeryjem doživlja preporod.

Arsenal je v zadnjih sezonah pod Arsenom Wengerjem že v zgodnjih fazah izpadal iz boja za prvaka ali pa mu je zmanjkalo sape v drugem delu prvenstva. Londončani so sicer prvenstvo začeli s porazoma proti Manchestru Cityju in Chelseaju, a nato nanizali sedem zmag in remi, kar jih trenutno uvršča na četrto mesto in le štiri točke za vodilnima moštvoma. Navijače Arsenala pred spopadom z Liverpoolom skrbi predvsem dejstvo, da je njihovo moštvo na zadnjih 32 obračunih proti preostanku »velike šesterice« (ob topničarjih v to kategorijo spadajo še Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Tottenham) zmagalo zgolj petkrat. »Želimo spisati novo poglavje v zgodovini kluba. Verjamem v moje igralce in v projekt, ki mi ga je zaupalo vodstvo. Začeli smo ga na izjemno pozitiven način. Čaka nas gromozanski preizkus, saj bo na drugi strani stal Liverpool. Gre za izjemno moštvo, ki igra v visokem ritmu, zato nas čaka trda bitka,« sporoča trener Arsenala Unai Emery, ki se je s strategom Liverpoola Jürgenom Kloppom nazadnje srečal v finalu evropske lige leta 2016, ko je takrat še na klopi Seville slavil zmago s 3:1. »Liverpool je v dveh letih napredoval iz finala evropske lige do finala lige prvakov. Za nas je to lep primer, po kakšni poti moramo iti.«

Trener Liverpoola Jürgen Klopp je pred tekmo z Arsenalom razkril, da so topničarji pod Emeryjem veliko bolj nevarno moštvo, kot so bili pod Wengerjem. »Arsene Wenger je eden najboljših trenerjev na svetu. O tem ni dvoma. A ko si na klopi enega kluba toliko časa, kot je bil on, se odnos do igralcev in vodstva spremeni. Temu se ne da izogniti. Arsenal pod Emeryjem je kreativen, spreminja ritem igre, je trden na sredini igrišča... Z agresivnim pokrivanjem ukrade veliko žog na nasprotnikovi polovici, nato pa je zaradi hitrih igralcev izredno nevaren,« je pojasnil Jürgen Klopp, ki je na svojem primeru, ko je leta 2015 na klopi Liverpoola nasledil Brendana Rodgersa, osvetlil situacijo pri Arsenalu. »Ko pride nov trener, igralci v istem trenutku niso več v coni udobja. Vsi se morajo dokazovati na novo, kar pomeni, da dajo nekaj več, kot so sicer. Tako je bilo tudi pri meni v Liverpoolu. Od trenerja pa je nato odvisno, koliko časa in na kakšen način vzdržuje takšno stanje v slačilnici in na zelenici.«