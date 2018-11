Gostje so že prihajali, ko se je Uroš Colja vrnil s prve dostave hrane, ki so ji kasneje ta večer sledile še druge. Začenjala se je večerja Kucha chasti, projekt, s katerim želi skupaj s sodelavci vzpostaviti sistem, s katerim bi lahko vsak dan nahranili dvesto ljudi z zdravo lokalno pridelano hrano. Toda od tega cilja so še precej oddaljeni, kajti nimajo še sredstev in logističnih zmožnosti za to. Do večjega cilja skušajo priti z manjšimi koraki.

V okviru bistroja Kucha vsak mesec priredijo večerjo, od katere del sredstev, ki ga zaslužijo od prodaje vegetarijanskih menijev, porabijo za kuhanje obrokov za socialno ogrožene ljudi. Vsakemu prodanemu obroku dodajo še enega, ki ga odnesejo socialno ogroženim. Minuli petek, ko je Uroš Colja dostavljal hrano, so obroke dobili Stigma, Krog 9, Materinski dom Ljubljana, Vincencijeva zveza dobrote, medtem ko s Slovensko filantropijo sodelujejo že dlje časa.

Porodilo se je vprašanje, koliko obrokov bodo razdelili. »Na prejšnjem takšnem večeru je bilo 140 ljudi, torej smo razdelili tudi toliko obrokov. S kuharjem sva se odločila, da ne glede na udeležbo na tej večerji prav tako razdelimo vsaj 140 obrokov. Če bo prišlo več ljudi, pa jih bomo tudi razdelili več,« je dejal Uroš Colja. Projekta se je lotil v okviru humanitarnega društva Hrana za življenje, ki se ukvarja tudi z drugimi aktivnostmi, sicer pa je del mednarodne organizacije Food for Life. »Našo idejo želimo toliko razviti, da bi lahko skupaj s cateringom ustvarjali dobiček, ki bi financiral projekt Kucha chasti. Ne vemo, ali nam bo uspelo, a si to želimo. Zdaj nimamo nobenega financiranja, nobene subvencije in država ne kaže še nobenega interesa za to. Financiramo se le iz lastne dejavnosti in viška hrane, ki ga dobimo kot donacije,« je razložil in dejal, da s surovinami za pripravo hrane ni toliko težav kot z logistiko in zaposlovanjem.