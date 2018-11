»Če ne boste volili župana, boste imeli težave z nami,« bi se lahko glasil slogan nenavadne predvolilne kampanje župana Maribora. Andrej Fištravec je namreč na družbenem omrežju facebook objavil več deset fotografij. Slikal se je v družbi številnih znanih obrazov iz mariborskega podzemlja, z vrha navijaške skupine Viole in še z nekaterimi drugimi znanimi mariborskimi nasilneži, ki so bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja.

»V zadnjih dneh se je name obrnilo ogromno Mariborčank in Mariborčanov, ki so mi želeli izkazati hvaležnost za minulo delo in predvsem zaupanje za vnaprej. Padla je odločitev o skupinskem fotografiranju v znamenje podpore. Veseli me, da se je v tako kratkem času odzvalo toliko ljudi iz tako različnih interesnih skupin,« je svojo predvolilno kampanjo opisal Fištravec.

Med »resničnim ljudmi«, kot so jih poimenovali v tej predvolilni kampanji, bi lahko številne fotografirane uvrstili v »interesne skupine«, ki jih je dopustno označiti kot razvpite.

Krvavi pretepi, bombe, mamila in izsiljevanje žensk Fištravec se je med drugim fotografiral s Sergejem Mirjanićem, starim znancem policije, ki je bil vpleten v odmevni pretepaški obračun pri mariborski tržnici 7. januarja letos, v katerem je bil smrtonosno zaboden 25-letni Mariborčan. Mirjanić je vozil BMW-ja, v katerem je sedela družba Mariborčanov, ki je napadla skupino z območja Celja. V pretep se je vključila še trojica, ki je dogajanje spremljala z bližnje ploščadi. Med njimi je bil tudi pozneje zabodeni 25-letnik. Mirjanić, ki ima stalno prebivališče v sosednji občini Pesnica, je na septembrskem predobravnavnem naroku na mariborskem okrajnem sodišču zavrnil krivdo. Župan se je večkrat fotografiral s trojico mišičastih ustanoviteljev izterjevalskega podjetja Hag prevzem. Eden izmed njih je Gregor Žnuderl, ki je bil leta 2007 vpleten v krvavi obračun v mariborskem baru Extreme, zaradi katerega je bil leta 2011 nepravnomočno obsojen na osemmesečno zaporno kazen zaradi povzročitve hude telesne poškodbe, oškodovancu Matjažu Pandevu pa je moral plačati 6000 evrov odškodnine. V nasilnem obračunu je Pandev obležal v mlaki krvi – Žnuderl mu je namreč z razbitim kozarcem prerezal vratni žili. Reševalci so Pandeva odpeljali na urgenco mariborskega kliničnega centra, kjer so mu kirurgi prerezani žili speljali v eno in, imel je veliko srečo, da je preživel. Priča krvavega pretepa je bil tudi Egon Rehak, nekdanji redar v mariborskih diskotekah, ki se je zdaj prav tako fotografiral ob boku župana Fištravca. Druga dva izterjevalca iz podjetja Hag prevzem, ki javno podpirata Fištravca, sta obsojena »bombaša«. Robert Šoster - Herta in Aleš Vrbek sta leta 2013 k hiši v Brestrnici pri Mariboru zalučala eksplozivno sredstvo. Zaradi storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, ki naj bi ga z eksplozivnim sredstvom zakrivila z namenom izsiljevanja ali maščevanja, je bil Vrbek obsojen na pogojno 16-mesečno zaporno kazen, Šoster pa je smel dosojeno 16-mesečno zaporno kazen odslužiti s tako imenovanim vikend zaporom.