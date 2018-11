Demokratom so se v zaključku kampanje spet nekoliko dvignile politične delnice pred torkovimi kongresnimi volitvami in po burnem dogajanju v zadnjih desetih dneh so prepričani, da bodo v predstavniškem domu kongresa republikancem odvzeli večino. »Zmagali bomo,« je samozavestna voditeljica demokratske manjšine Nancy Pelosi. Kot dodaja, si še nedavno ne bi upala biti tako gotova. Najbolj optimistični še vedno pogledujejo celo po večini v senatu, kjer pa ankete govorijo drugače.

Demokrati vztrajajo pri zdravstvu

Še pred par tedni so demokrati ugotavljali, da so se s svojo taktiko sesuvanja kandidata za vrhovnega sodnika Bretta Kavanaugha ustrelili v koleno in predsedniku Donaldu Trumpu pomagali, da je dvignil na noge svojo volilno bazo. Toda potem so jim republikanci nekoliko vrnili uslugo, na roko pa so jim šli tudi nepredvidljivi dogodki. Strelski napad na sinagogo v Pittsburghu in pošiljanje eksploziva demokratskim politikom sta v središče pozornosti postavila Trumpa in njegovo podžigalno retoriko. Predsednik, ki ni vajen defenzive, je skušal preusmeriti pozornost na migrante z napotitvijo 5000 vojakov na južno mejo, proti kateri se čez Mehiko vijeta karavani s tisoči migrantov iz Srednje Amerike. Ameriška vojska sicer nima pristojnosti, da opravlja aretacije, Trump pa napoveduje, da bo vojska streljala na tiste, ki bi metali kamenje. Napotitev vojske v javnosti ni bila sprejeta s splošnim odobravanjem, saj bi te naloge lahko opravila narodna garda, zato predsedniku kritiki očitajo, da vojsko zlorablja za predvolilne namene. Potem je Trump še napovedal, da bo s predsedniškim ukazom odpravil v ustavi zapisano pravico do ameriškega državljanstva za vsakogar, ki se rodi na ozemlju ZDA, četudi je otrok nezakonitih priseljencev. Zaradi te napovedi sta se v javni spor zapletla Turmp in predsednik predstavniškega doma iz njegove stranke Paul Ryan.

Demokrati so se tokrat odločili, da bodo Trumpove poteze in besede bolj ali manj ignorirali in se v kampanji še naprej osredotočali najbolj na zdravstvo, ki je po anketah sodeč za Američane najpomembnejša predvolilna tema (priseljevanje je pri dnu). Republikance kritizirajo zaradi poskusa odprave programa Obamacare in zvišanja premij zdravstvenega zavarovanje za tiste z zdravstvenimi težavami. V predvolilni boj se je podal tudi sam Obama, ki brani svojo politično dediščino in je Trumpa posredno, a zelo očitno obtožil, da je lažnivec.