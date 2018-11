Jair Messias Bolsonaro, novi predsednik Brazilije

Nekdanji vojak, ki donedavna v politiki ni imel vidnejše vloge, je postal 38. predsednik Brazilije z geslom »Brazilija nad vsem in Bog nad vsemi«. Skrajno desni Jair Bolsonaro je svojo tridesetletno politično kariero gradil z brezobzirno kritiko in napadi na demokracijo, njene norme in institucije ter s poveličevanjem vojaške diktature. Ima se za voditelja nad politiko, ki naj bi bila vir korupcije in moralnega razkroja družbe. Izkoristil je trenutek, ko se je Brazilija znašla v globoki politični, ekonomski in varnostni krizi, ki je po njegovem rešljiva z uvedbo reda, discipline, večje represije in konservativnih krščanskih moralnih načel.