Omizje bo imel na toplem Osuplo je bržkone pogledal lastnik novogradnje v Benediktu, ko je v petek zjutraj vstopil v poslopje. Nepridiprav je namreč s stanovanjske hiše odmontiral notranjo in zunanjo enoto toplotne črpalke, izpod nadstreška pa je odnesel še jedilno mizo z osmimi stoli. Storilec je s tem pridobili za okoli 11.800 evrov protipravne premoženjske koristi, so izračunali na policijski upravi Maribor. Tatu očitno ta plen ni zadoščal, ukradel je namreč še stroj za pleskanje in stroj za brušenje, ki sta bila last podjetnika, ki je opravljal dela na novogradnji.

Čebelaril bo Sodeč po vrednosti plena, ki ga je ukradel sladkosnedi neznanec, je mogoče sklepati, da ni šlo za priložnostno tatvino. In da bo ukradeno premoženje obdržal, saj ga je zelo težko neopaženo prodati naprej. Prejšnji petek je nameraval neki štajerski čebelar pospraviti svoje čebelje panje, ki jih je postavil na pašo zunaj naselja Šikole v občini Kidričevo. Ko je prišel do prikolice, pa je ugotovil, da mu je nekdo odtujil osem panjev s čebelami vred. S tem je lastnika oškodoval za okoli 10.000 evrov, so sporočili s policijske uprave Maribor.

Tatinski trik, ki vedno znova vžge V torek ob 4.30 je tat potrkal na sovoznikova vrata vozila, parkiranega na počivališču Studenec na avtocesti v smeri proti Ljubljani. Prebudil je državljana Romunije in mu natvezil, da je nekaj narobe s prikolico. Romun je izstopil iz vozila in ugotovil, da s prikolico ni nič narobe. Ko je sedel nazaj v avto, pa je opazil, da je izginila torbica z denarjem in dokumenti. Tat ga je oškodoval za 1500 evrov. Z enakim trikom je v sredo okoli 3.30 neznanec zvabil iz avta tujki, ki sta se v Lukovici ustavili na počitku med potjo. Medtem ko sta pregledovali vozilo, je moški odtujil torbico in zbežal v noč. Oškodoval ju je za okoli 1900 evrov. Istega dne okoli 18. ure je žrtev predrznega neznanca postal tujec, ki se je ustavil na počivališču Barje. Tudi on se je ujel na limanice, češ da je z njegovim avtomobilom nekaj narobe. Ko je ponovno sedel za volan, je ugotovil, da je neznanec izginil in z njim tudi njegova denarnica.

Pogumni policist Papec Življenje krajana Jelendola je rešil gorenjski policist Dražen Papec. Starejši domačin je hotel v torek dopoldne prečkati cesto, čez katero je drla narasla voda. Precenil je svoje moči in podcenil moč narave, voda mu je namreč spodnesla noge, padel je, hudournik pa ga je začel zalivati in odnašati proti zelo narasli Tržiški Bistrici. Starčevo stisko je opazil policist Papec, ki takrat ni bil v službi. Brez obotavljanja je skočil v vodo in nesrečnika potegnil na varno. Premočenega moškega so domačini nato pospremili domov. Poškodovan ni bil. »Policisti pozdravljamo junaško dejanje našega kolega in mu čestitamo za hrabrost. Več kot dokazal je, da sta varnost ter življenje ljudi na prvem mestu in da je tudi to sestavni del našega poslanstva!« piše v sporočilu policijske uprave Kranj.