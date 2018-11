Referendum je predlagal občinski svetnik Primož Muri, ki je zbral okoli 150 podpisov, da bodo lahko vsi Jezerjani in Jezerjanke odločili o tem, ali bo osrednja slovenska regija z Ljubljano vred mejila na sosednjo Avstrijo in s tem sodelovala pri mednarodnih razpisih.

K prilagoditvi meje med občinama Jezersko in Solčava na približno pol kilometra dolgi razdalji že nekaj let spodbuja država. Na Jezerskem so bili sprva proti, a so v času sedanjega župana Jureta Rebolja le sprejeli odlok, ki vsebuje spremembo meje tako, da ne bodo več mejili na občino Solčavo tako kot do zdaj, ampak bo priključek z državno mejo skozi občino Kamnik dobila tudi osrednja slovenska regija.

Tako bi slovenska najbogatejša regija dobila pravico do sodelovanja na mednarodnih razpisih, pri katerih bi se lahko potegovala za okoli 20 milijonov evrov več denarja kot doslej. Čeprav je sedanji župan s somišljeniki prepričan, da za Jezersko ne bo praktično nobenih posledic – zlasti ne slabih –, so mnenja tudi nasprotna. Tako podpisniki zahteve za referendum ocenjujejo, da ima taka sprememba lahko dolgoročno tudi slabe posledice, ker bi se kdaj lahko zgodilo, da bi občina Jezersko potrebovala stik z občino Solčava oziroma to regijo – a ga ne bo več.

Primož Muri je do zdaj poudarjal tudi to, da država zna pritisniti na njihovo občino, kadar gre za interese drugih, do zdaj pa Jezerskemu ni kaj prida pomagala, čeprav problemov pri njih ne manjka. Zato ni mogoče z gotovostjo napovedati, komu bodo volilci na Jezerskem sledili glede spreminjanja občinske meje. Slednja na terenu sicer predstavlja povsem neobljudeno skalnato območje. Spremembo meje bodo morali potrditi tudi v obeh preostalih občinah, ki ju zadeva, v Kamniku in v Solčavi. Vendar pa je za pridobivanje evropskih sredstev ključna prav odločitev na nedeljskem referendumu na Jezerskem.

Kakor koli se bodo Jezerjanke in Jezerjani odločili, pa bo udejanjenje te odločitve naloga za naslednjega župana. Znano je že, da bo to Drejc Karničar, ki je edini kandidat za županski stolček v eni najmanjših slovenskih občin, ki je sicer nastala z referendumom o odcepitvi od občine Preddvor. Karničar je hkrati edini novi slovenski župan, ki nima tekmeca na volitvah, sicer naj bi v 38 slovenskih občinah imeli samo enega kandidata oziroma kandidatko, a je jezerski bodoči župan edini novinec med njimi.