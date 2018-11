Poklicne spretnosti – če gre za spretnosti, znanje in kompetence, ki se pridobijo na srednji izobrazbeni ravni – bodo tudi v prihodnje izredno iskane, saj se ponudba kadrov z višješolsko in visokošolsko izobrazbo še vedno povečuje, pravi Elido Bandelj, direktor Centra RS za poklicno izobraževanje (CPI). »Je pa pomembno, da razumevanje poklicnih spretnosti z ozkega koncepta opravljanja tipičnih del v poklicu razširimo na vse ključne kompetence, ki jih potrebujemo, da smo uspešni v delovnem okolju in gradimo kariero.« Iskane bodo široko prilagodljive strokovne kompetence in ustrezne splošne kompetence. Na hitro spreminjajočem se trgu dela bo ključna tudi kompetenca za vodenje kariere, pravi Bandelj.

V CPI želijo s predstavitvami odličnih mladih, ki so še vključeni v srednje poklicne in strokovne šole ali pa so jih že končali, pokazati, da tovrstno izobraževanje omogoča odlično pripravo na prehod na trg dela ali pa na nadaljnji študij. »Gre za izobraževanje, ki ni namenjeno zgolj tistim z nižjimi ocenami, kot je bilo do zdaj v percepciji ljudi. Z izpostavljanjem uspešnih podjetnikov, ki imajo poklicno in strokovno izobrazbo, izpodbijamo predvsem stereotip o monotonosti ter nizkem plačilu za tovrstno delo,« poudarja Bandelj.

Lovimo zadnji vlak? Primož Bučar iz Kovinarstva Bučar, enega od lanskoletnih prejemnikov priznanja starejšim prijazno podjetje v sklopu projekta Zlata nit, pravi, da danes iščejo osnovne spretnosti, ki so odvisne predvsem od načina odraščanja in vzgoje posameznika. Tudi tu se vse digitalizira, zato izumirajo ročne spretnosti. Vendar pa mlajše generacije v podjetja prinašajo nove spretnosti in veščine z velikim potencialom. »Smo pred izzivom, kako se čim bolj in čim hitreje prilagoditi nastali situaciji,« pravi Bučar. Podjetje Kens elektronika iz Prebolda je prav tako odličen primer dobre prakse podpiranja talentov vseh starosti, za kar je lani v kategoriji malih podjetij prejelo posebno priznanje natečaja Starejšim prijazno podjetje: z leti še vedno zavzeti. Hedvika Dermol Hvala poudarja, da smo v Sloveniji na področju poklicnega izobraževanja šibki. »Šole dajejo preveč neuporabnega znanja, dijakov na praksi se ne preverja, kaj delajo in kaj so se naučili.« Prepričana je, da bo v prihodnjem desetletju pomanjkanje kadra s praktičnim znanjem še večje, saj se ne gradi na izboljševanju izobraževalnega sistema. Bučar pritrjuje, da nas na tem področju čaka še veliko dela in da se nam zadnji vlak že rahlo oddaljuje.