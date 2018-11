Na forumu bodo predstavljeni aktualni trendi in izzivi, s katerimi se soočajo podjetja in svetovna gospodarstva. Osrednja tema letošnjega foruma bo tehnološki napredek, ki že spreminja našo sedanjost in prihodnost: Umetna inteligenca in njen vpliv na voditeljstvo.

Glavni govorec na forumu bo dr. Daniel Susskind z Univerze v Oxfordu. Dr. Susskind je avtor knjižne prodajne uspešnice The Future of the Professions: How Technology Will Transform the Work of Human Experts. Strokovnjaka s področja voditeljstva, profesorja Pierre Casse in Paul Claudel, se bosta osredotočila na spremembe, ki jih umetna inteligenca prinaša na področje vodenja in poslovanja. Svoje poglede in izkušnje iz prakse pa nam bosta predstavila g. Frank Barz iz T-Systems International (Deutsche Telekom) in g. Nicholas Zhang iz podjetja Huawei.