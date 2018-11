Pravijo, da prvega ne pozabiš nikoli, in njegov prvi je bil roman Sonce vzhaja in zahaja (The Sun Also Rises), ki so ga za potrebe angleških bralcev preimenovali v Fiesta. Nič čudnega, ko pa je rdeča nit njegov obisk Španije, zapisano pa je tudi sam doživel. Španci dobro vedo, da so pomembnejše stvari od dela. Sploh praznovanje in počitnice, ki so sopomenka za fiesto. Beseda pa ima tako pozitivno sporočilo, da so si jo drznili že leta 1976 uporabiti tudi v avtomobilski industriji. Fiesta je pač tako ali drugače zakon, s svojo fiesto pa so pri Fordu zadeli v polno. Še danes, ko se na cesti vozi »pravljična« sedma generacija, sodi med najbolje prodajane malčice v razredu. Nagovarja pa predvsem predstavnice nežnejšega spola.

Kdo bi razumel ženske. Ko izbirajo partnerja, pravijo, da jim je najpomembnejše, kakšen je po srcu, ko pa beseda nanese na štirikolesno pločevino, na plan hitro privrejo opazke kot: »Joj, kako je lep, prav takšnega si želim!« Torej, je pomembno dobro srce ali privlačen videz? Če boste vprašali Fordove razvojnike, bodo rekli: oboje! Tudi zato so se pri fiesti, tokrat bo govor o petvratni različici, potrudili, da je privlačna že na prvi pogled, oborožena pa je tudi z zanimivo konjenico in dobrotami, ki naredijo vožnjo udobnejšo in posledično varno.

Moramo priznati, da je videti zelo dobro, celo dovolj, da bi na modni reviji odigrala naslovno vlogo. Za opaženost se ji ni treba bati: za to so poskrbeli s strupeno rdečo barvo zunanjosti in športnimi dodatki kot del opreme ST-line, kot so športni odbijač, 17-palčna lita platišča, športna sedeža, kromirana izpušna cev, krona vsega pa sta športno vzmetenje in karoserija, ki je za okrogli centimeter bliže tlom. Njena nrav je namreč športna, dejansko pa mazohistična, saj kriči od užitka, ko jo mučimo. In mučiti jo je tako prijetno. Odločen pritisk stopalke za plin namreč omogoča visoke potovalne hitrosti (maksimalna je 202 kilometra na uro, pospešek do stotice je 9 sekund), 1-litrski trivaljnik z močjo 140 iskrivih konjičkov pa razganja kot 16-letno najstnico, ki razmišlja o izgubi nedolžnosti. Relativno visoko povprečje porabe 6,6 litra je pač treba vzeti v zakup. Podobno natančen, kot je bil nekdanji olimpijski prvak v streljanju Rajmond Debevec, je tudi šeststopenjski ročni menjalnik.

Toda ne se je ustrašiti, ni vedno in povsod majhen dirkalnik, najbolj pa razveseljuje prav to, da je lahko čisto običajno vozilo, ki na (pri)mestni vožnji v skladu s hitrostnimi omejitvami prevaža štiri potnike in z nekaj spretnosti pri zlaganju tudi njihovo prtljago (luknja pogoltne 292 litrov). Je pa res, da na zadnji klopi za kolena ni ravno veliko prostora. In še opazka »saj ni res, pa je«: zadnjo šipo odpirate in zapirate kar ročno. Neverjetno za avto letnik 2018! Obhodili jo boste hitreje kot še tako majhen otok na rajskih Maldivih, a njena dolžinska mera vendarle že presega mejo 4 metrov, kar prevedeno pomeni, da se odlično znajde pri motoviljenju v mestnih središčih in ne potrebuje vrhunsko usposobljenega voznika, da jo varno zapelje v pristan (beri: na parkirno mesto). Privlačen videz, kameleonstvo in vozne zmogljivosti pa se odrazijo tudi tam, kjer si najmanj želimo – da mora bit naš žep primerno globok. 19.430 evrov je za »malčico« dokaj visoka cena, fordovci pa v tolažbo ponujajo tisočaka akcijskega popusta.