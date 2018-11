Indonezijske oblasti so po nesreči odredile pregled vseh letal vrste boeing 737 MAX. Kot je danes sporočilo indonezijsko ministrstvo za promet, so jih zdaj pregledali okoli pet. Pri enem so odkrile težavo z ekranom v pilotski kabini, pri drugem pa napako na sistemu za stabilizacijo letala. Obe letali sta v lasti družbe Lion Air, pri obeh pa bo treba zamenjati okvarjene dele.

Letalo boeing-737 MAX 8 je samo nekaj minut po vzletu v indonezijski prestolnici Džakarta nenadoma začelo izgubljati višino in padlo v morje. Umrlo je vseh 181 potnikov in osem članov posadke. Domnevajo, da je vzrok za nesrečo tehnična okvara. Vzrok za nesrečo bo pomagala razjasniti črna skrinjica, ki so jo našli v četrtek in je v dobrem stanju.

Dan pred nesrečo je imelo letalo na letu težave z inštrumenti v pilotski kabini. Razbitine letala so na morskem dnu na približno 30 metrih globine.

Boeing-737 MAX 8 velja za enega od najnovejših in najbolj naprednih komercialnih potniških letal na svetu.