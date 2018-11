Zdaj si je očitno premislil – na družbenem omrežju twitter je namreč sporočil, da opušča svoje politično udejstvovanje in da se namerava od sedaj popolnoma posvetiti svoji ustvarjalnosti. Na odločitev je menda vplivala politična kampanja z imenom Blexit, v okviru katere temnopolte Američane pozivajo, naj ne podpirajo več demokratske stranke, pri tem pa kot svojega vzornika omenjajo tudi njega. West, ki je javnosti pred nekaj meseci priznal, da trpi za bipolarno motnjo, zatrjuje, da s to pobudo nima nič, da so njegovo ime uporabili brez dovoljenja in da od sedaj ne misli več razpredati o političnih temah.

Ali bo pri odločitvi vztrajal, bo pokazal čas – do sedaj se je namreč le s težavo uprl izražanju svojega mnenja, predvsem če je z besedami lahko kljuboval prevladujoči družbeni miselnosti.