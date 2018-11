Po navedbah Sirskega observatorija za človekove pravice gre za najhujši napad na tamponsko območje, odkar sta Rusija in Turčija 17. septembra dosegli dogovor o njegovi vzpostavitvi. Pokrajina Idlib velja za največjo trdnjavo sirskih upornikov. V njej živi živi približno tri milijone ljudi.

Rusija, zaveznica sirskega režima, in Turčija, ki v sirski državljanski vojni podpira upornike, sta se za vzpostavitev demilitariziranega območja dogovorili, da bi preprečili veliko ofenzivo sirskih sil na območje. 15 do 20 kilometrov široka tamponska cona naj bi ločevala območja pod nadzorom upornikom in tista pod nadzorom režimskih sil.

Dogovor med Rusijo in Turčijo med drugim predvideva umik radikalnih upornikov z območja do 15. oktobra. A območja do izteka roka ni zapustila nobena od džihadističnih skupin upornikov.

Na območju je v zadnjih dneh izbruhnilo več manjših spopadov.