»Trupla so se znebili, tako da so ga razkrojili,« je dejal Aktay. Pojasnil je, da so storilci želeli biti prepričani, da od trupla ne bo ostalo nič. Že Washington Post, ki je navajal turški vir, je poročal podobno. Po informaciji časnika so na vrtu savdskega konzulata v Istanbulu našli biološke dokaze, a so savdske oblasti nato prepovedale podrobnejšo preiskavo vrta, navaja nemški portal DW.

Kritik savdskih oblasti je izginil pred mesecem dni, 2. oktobra na savdskem konzulatu v Istanbulu in kasneje se je izkazalo, da je bil tam umorjen. Rijad je po velikem mednarodnem pritisku to priznal šele tri tedne kasneje, ko je tudi aretiral 18 osumljenih. Turško pravosodje je v sredo prvič potrdilo, da naj bil Hašokdži zadavljen takoj po prihodu na savdski konzulat, njegovo truplo pa so razkosali.

Savdski prestolonaslednik, princ Mohamed bin Salman je medtem Hašokdžija označil za nevarnega islamista, kot sta poročala Washington Post in New York Times. V telefonskem pogovoru s predstavniki Bele hiše teden dni po izginotju novinarja je savdski princ trdil, da je bil Hašokdži član Muslimanske bratovščine. Družina ubitega novinarja je navedbe Rijada že zavrnila.